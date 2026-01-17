Haberler

Samsun'da tır ile kamyon çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde, hazır beton taşıyan bir tır ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ramazan K. idaresindeki 19 ABT 843 plakalı hazır beton taşıyan tır, Samsun-Ankara kara yolu Hamamayağı Kavşağı'nda Yadigar D.'nin (50) kullandığı 58 TF 953 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyon, refüjde bulunan yön tabelası direğine çarptı.

Kazada kamyon sürücüsü ile aynı araçta bulunan Sema D. (47) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
