Samsun'da TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

SAMSUN'un Kavak ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Kadir Görkem Şahin (23), hayatını kaybetti. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Kavak ilçesi Mahmutlu mevkisi Samsun-Ankara kara yolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Kadir Görkem Şahin'in kontrolünü yitirdiği 55 BV 530 plakalı otomobil, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptı. İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sıkıştığı otomobilden çıkarılan Şahin'in cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.