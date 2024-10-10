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Samsun'da TIR'a Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Samsun'da TIR'a Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Samsun'da park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü 70 yaşındaki Mustafa Mehmet Uman, kaza sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen ekipler, Uman'ın cansız bedenini araçtan çıkardı.

SAMSUN'da park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Mehmet Uman (70), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, İlkadım ilçesi Toybelen mevkisi Samsun-Ankara kara yolunda meydana geldi. Mustafa Mehmet Uman'ın kontrolünü yitirdiği 07 AZG 141 plakalı otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Uman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından itfaiyeciler tarafından araçtan çıkarılan Mustafa Mehmet Uman'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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