Samsun'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda, telefonda kendisini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından 750 bin lira gönderdiği belirtilen F.K.'nın başvurusu üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçede yaşayan F.K. (43), telefonda kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişiye mobil bankacılık üzerinden 750 bin lira gönderdi.

Dolandırıldığını anlayan F.K, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

polis ekiplerinin başlattığı çalışmada, paranın Ö.K'nin hesabına gönderildiği, buradan da başka bir ilde bulunan bir kuyumcunun hesabına aktarıldığı tespit edildi.

Kuyumcudan altın aldıkları belirlenen şüphelilerin takibi neticesinde Ö.K, H.U.A. ve E.C. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
