Haberler

Samsun'da tek katlı evde yandı: 1 ölü

Samsun'da tek katlı evde yandı: 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangında Semiha Yazıcı (50) hayatını kaybetti.

SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangında Semiha Yazıcı (50) hayatını kaybetti.

Yangın, sabah saatlerinde Ayvacık ilçesi Keskinoğlu Mahallesi'nde Semiha Yazıcı'nın yaşadığı tek katlı müstakil evde çıktı. Evden yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, evde inceleme yapıldı. Olay sırasında uyuduğu öğrenilen ev sahibi Semiha Yazıcı, dışarı çıkarıldı. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde dumandan etkilenen Yazıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İşçileri taşıyan araçla tır çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Kimseye ameliyat yaptırmayız
Alanyaspor, Rize'den 3 puanla döndü

Rize'de tek gol var! Takımın yıldızı kendi kalesine attı, kaybettiler
Batman'da bir ailenin Kürtçe konuştuğu için darbedildiği iddiasına Valilikten açıklama

Batman'da, Kürtçe konuştuğu için darbedildi iddiasına valilikten cevap
Bosna Kasabı’nı askeri törenle defnettiler! Binlerce kişi cenazesinde toplandı

Bu ayıp Avrupa'ya yeter! Eli kanlı katile askeri tören

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

Serhat Kılıç'ın sevgilisi savcılıkta ifade değiştirdi! Bomba itiraf
Yol kenarında ağır yaralı halde bulunan polis memuru hayatını kaybetti

Yol kenarında bulundu! Polis memurunun korkunç ölümü
MHP’den 11 maddelik nüfus raporu! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar

Nüfus raporu hazır! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar