Tehditle 200 bin TL'sini alıp, dövdüler; 4 gözaltı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 4 kişi, tehdit yoluyla bir kişiden 200 bin lira alarak darp etti. Şüpheliler, operasyonla yakalandı ve emniyete götürüldü.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ü.K. ile R.Ö., A.H.E. ve E.G.'nin bir kişiden tehdit yoluyla 200 bin lira aldığını belirledi. Şüphelilerin daha sonra mağdurdan 50 bin lira daha istediklerini, vermeyince yolunu keserek aracına el koyduklarını ve tabancayla darbettiklerini tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi yakaladı. 'Nitelikli yağma, 'Kasten yaralama' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.