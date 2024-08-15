Samsun'da tefecilik operasyonunda 2 kişi yakalandı

Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde tefecilik operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ve İlkadım'da eş zamanlı olarak 2 adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, 2 borçlu listesi içeren not defteri, 7 boş borç senedi, 2 dijital materyal elde etti.

Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, işlemleri için emniyete götürüldü.