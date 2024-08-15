Samsun'da tefecilik operasyonunda 2 kişi yakalandı
Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan operasyonlarda not defteri, borç senedi ve dijital materyal ele geçirdi.
Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde tefecilik operasyonunda 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ve İlkadım'da eş zamanlı olarak 2 adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, 2 borçlu listesi içeren not defteri, 7 boş borç senedi, 2 dijital materyal elde etti.
Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, işlemleri için emniyete götürüldü.