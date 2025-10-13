Haberler

Samsun'da Tartışma Kanlı Bitti: Eski Kayınbiraderini Vuran Kişi Teslim Oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde Kemal Kılıç, eski kayınbiraderi Mustafa Özocak'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan Kılıç, jandarmaya teslim oldu.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, eski kayınbiraderi Mustafa Özocak'ı (32) tabancayla vurarak öldüren Kemal Kılıç (38), jandarmaya teslim oldu.

Olay, dün, Bafra'nın Sarıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Kılıç, boşandığı kadının evine giderken onun kardeşi Mustafa Özocak ile tütün tarlasında karşılaştı. Burada çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Kılıç, yanında bulundurduğu tabanca ile Özocak'a art arda 8 el ateş etti. Yaralanan Özocak, bölgeye çağrılan sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özocak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan Kemal Kılıç, sabaha karşı, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Kılıç'ın kısa süre önce de cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
