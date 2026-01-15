Haberler

Samsun'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kişi öldü

Güncelleme:
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, cezaevinden çıkan Dursun C. tarafından bıçaklanan Mesut İ. hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olay sonrasında Dursun C. polise teslim oldu ve tutuklandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tartıştığı şüpheli tarafından bıçaklanan kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 2 Ekim 2025'te cezaevinden çıkan Dursun C. (40), Mesut İ.'nin (50) ikametinin bulunduğu Sanayi Mahallesi Hacı Hasan Taş Sokak'a gitti.

Taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dursun C, Mesut İ.'yi bıçakla göğsünden yaraladı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mesut İ, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Dursun C, suç aletiyle polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Dursun C.'nin cezaevinde bulunduğu dönemde eski eşini Mesut İ.'nin rahatsız ettiği, aralarında bu nedenle husumet oluştuğu iddia edildi.

Kaynak: AA / İlyas Gün
