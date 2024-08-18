Samsun'da akılalmaz olay! Tarlada çalışırken başına yorgun mermi isabet eden adam yaşamını yitirdi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi tarlasında çalışırken yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu yaşamını yetirdi.

TARLADA ÇALIŞIRKEN YORGUN MERMİ İSABET ETTİ

İlçenin Eğrikum Mahallesi'nde Raif Öntürk (68), kendisine ait tarlada çalıştığı esnada kafasına yorgun mermi isabet etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Raif Öntürk, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin bulunması için soruşturma başlattı.