Samsun'da tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi öldü

Samsun'un Ayvacık ilçesinde 'patpat' tarım aracının devrilmesi sonucu 60 yaşındaki Akif Gökçe yaşamını yitirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde, devrilen tarım aracındaki bir kişi yaşamını yitirdi.

Yeşilçam Mahallesi'nde, Akif Gökçe'nin (60) kullandığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, dereye devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gökçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Ebru Şencan - Güncel
