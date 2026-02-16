Haberler

Samsun'da silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Güncelleme:
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde M.K, kız kardeşinin eski eşine ait evine tabancayla ateş açtı. Olayda A.Y. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Zanlı M.K., emniyet ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Alınan bilgiye göre, M.K, kız kardeşinin eski eşi E.Ö'nün Alanyaykın Mahallesi'ndeki evine tabancayla 4-5 el ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler, evde misafir olarak bulunan A.Y.'ye isabet etti.

Ayağından yaralanan A.Y, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli M.K, Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu Çarşamba ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

