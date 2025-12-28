Haberler

Samsun'da denizde sürüklenen tekne, polis ekiplerince kurtarıldı

Güncelleme:
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde halatlarının çözülmesi sonucu sürüklenmeye başlayan 'Dilara 2007' isimli tekne, polis ekipleri tarafından güvenli bir alana çekildi. Teknenin su almaya başladığı ve batma riski bulunduğu belirtildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy Tersane Limanı açıklarında yaptıkları denetimler sırasında, 3-4 metre boylarında "Dilara 2007" isimli teknenin kontrolsüz şekilde denizde sürüklendiğini tespit etti.

Ekipler tarafından botlara yedeklenerek güvenli alana alınan teknenin su almaya başladığı ve batma riski bulunduğu belirlendi.

Tekne, sahibinin tespiti ve teslim edilmesi amacıyla Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne çekildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
