Bafra'da Kamyonet Kanalda Can Aldı
Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetin sulama kanalına devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetin sulama kanalına devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Emircan Koparan (19) idaresindeki 55 AUZ 183 plakalı kamyonet, Doğankaya Mahallesi'nde kontrolden çıkarak sulama kanalı üzerindeki köprüye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kanala düşen kamyonet, akıntıyla bir süre sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan A. E. K. (17), sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kanala düşen sürücü Emircan Koparan'ın cenazesi ise arama çalışmalarının ardından kaza yerinden yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Fatih Mahallesi Çetinkaya Köprüsü'nün altında bulundu.
Koparan'ın cenazesi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.