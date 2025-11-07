Samsun'da Stepne İçinde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Zanlı Yakalandı
Samsun'un Havza ilçesinde, bir aracın yedek lastiğine gizlenen 486 gram sentetik uyuşturucu, narkotik dedektör köpeği Tony'nin yardımıyla bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip edilen aracı Havza ilçesinde durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği "Tony"nin desteğiyle yapılan aramada, hafif ticari aracın yedek lastiğine gizlenen 486 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan T.Ş. (25), B.Ş. (42) ve G.C. (46) emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel