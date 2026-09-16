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Samsun'da sonbahar dönemi şap ve brusella aşılama çalışması yürütülüyor

Samsun'da sonbahar dönemi şap ve brusella aşılama çalışması yürütülüyor
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Samsun'da büyükbaş hayvancılığı tehdit eden salgın hastalıklara karşı mücadele kapsamında "2026 Yılı Sonbahar Şap Aşılama Programı" yürütülüyor.

Samsun'da büyükbaş hayvancılığı tehdit eden salgın hastalıklara karşı mücadele kapsamında "2026 Yılı Sonbahar Şap Aşılama Programı" yürütülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, 14 Eylül-14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Süreç dahilinde Bafra ilçesine bağlı Kerestecilik Mahallesi'ndeki aşılama uygulamaları tamamlandı.

Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Ahmet Kadir Sayılır, AA muhabirine, ilçedeki 118 mahallede yer alan yaklaşık 65 bin büyükbaş hayvanın aşılanmasının hedeflendiğini söyledi.

Çalışmaların 12 veteriner hekim, tekniker ve teknisyenden oluşan ekiple sürdürüldüğünü anlatan Sayılır, şunları kaydetti:

"Şap hastalığı ülkemizde ciddi salgınlara ve büyük maddi kayıplara yol açmaktadır. Hastalığa karşı alınabilecek en büyük tedbir aşılama çalışmalarıdır. Şap aşılamasıyla aynı zamanda brusella aşılamalarını da yürütmekteyiz. Brusella hastalığı, hayvandan insanlara geçebilen bir hastalık olduğu için üreticilerimizin bu konuda duyarlı olmalarını ve aşılarını yaptırmalarını önemle rica ediyoruz. Yetiştiricilerimizin herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleriyle iletişime geçmeleri önem arz etmektedir."

Kerestecilik Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Adem Çakır ise 13 büyükbaş hayvanına şap ve brusella aşısı yapıldığını dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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