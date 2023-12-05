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Samsun'da Somali uyruklu üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü

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Samsun'da Somali uyruklu üniversite öğrencisi Said Abdinnasır Jaman (26) evde ölü bulundu. Olayın şüpheli olduğu belirtilerek, Jama'nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

SAMSUN'da, Somali uyruklu üniversite öğrencisi Said Abdinnasır Jaman (26) evde ölü bulundu. Jama'nın cansız bedeni, ölümün şüpheli bulunması nedeniyle otopsi için morga götürüldü.

Olay, dün, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Said Abdinnasır Jama'dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve giden polis, Somali uyruklu Jama'nın salondaki koltukla cansız bedeni ile karşılaştı. Adli tabibin 'şüpheli ölüm' olarak değerlendirmesi üzerine, Jama'nın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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