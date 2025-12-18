Samsun'da sobanın içine gizlenen uyuşturucu ele geçirildi
Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, sobanın içine gizlenmiş 1500 uyuşturucu hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kavak ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, sobanın içine gizlenen 1500 uyuşturucu hap ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel