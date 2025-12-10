Haberler

10 yaşındaki çocuğun yürek parçalayan ölümü

10 yaşındaki çocuğun yürek parçalayan ölümü

Samsun'da 10 yaşındaki Miraç Köse, ahırın önünde duran silaj makinesine kolunu kaptırarak hayatını kaybetti.

Samsun'un Tekkeköy ilçesine bağlı Yeni Büyüklü Mahallesi'nde yürekleri parçalayan bir ölüm olayı yaşandı.

SİLAJ MAKİNESİNE KAPILARAK CAN VERDİ

10 yaşındaki Miraç Köse, evlerinin üst tarafındaki ahırın önünde bulunan silaj makinesine çalıştığı sırada kolunu kaptırdı. Babasının haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Köse'nin Büyüklü Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

bu makinalardan onlarca kişi öldü kullananlar imal edenler ilgililer ne yapıyor benim gibi boş boş oturup çay demleyip içerek etrafa aval aval bakıyormu.ben en basiti evde yemek kızartma yapıp çay demlerken ocağın ön taraftaki gözlerini kullanmalarına izin vermiyorum dip kısımdaki gözlerini kullanıyorlar size günlük ev ve iş yaşamlarındaki bildiğim tehlikeleri saysam romanı bırak ansiklopedi olur insanlar pervasız duyarsız bilinçsiz bazı konularda cahil.ne dersen de boş kafalar kalın olunca

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
