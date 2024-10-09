Samsun'da Silahlı Saldırı: Mustafa Tanyeri Ağır Yaralandı

SAMSUN'da işlettiği kahvehanenin önünde otururken silahlı saldırıya uğrayan Mustafa Tanyeri (36), ağır yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Bafra ilçesi Hacınabi Mahallesi Medrese Aralığı'nda meydana geldi. İşlettiği kahvehanenin önünde oturan Mustafa Tanyeri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Karnından yaralanan Tanyeri, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Tanyeri, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.