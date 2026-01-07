Haberler

Samsun'da amcasının oğlunu öldüren sanık ile babasına müebbet hapis talebi

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda amcasının oğlunu öldüren 16 yaşındaki Mert T. ve babası Halil İbrahim T.'nin yargılanmasına devam ediliyor. Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırı sonucu amcasının oğlunu öldürüp 1 kişiyi de yaralayan sanık ile babasının yargılanmasına devam edildi.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya maktul Okan Doğan T'nin yakınları ve olayda yaralanan Doğan A, tutuklu sanıklar Mert T. (16) ve babası Halil İbrahim T. (48) ile taraf avukatları katıldı.

Mütalaasında, Mert T. ve babası Halil İbrahim T. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep eden cumhuriyet savcısı, ayrıca Mert T'nin "kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 3 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde geçen yıl 16 Mayıs'ta Mert T, aralarında husumet bulunan amcasının oğlu Okan Doğan T'yi tabancayla ateş ederek öldürmüş, şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan biri de kahvehanede oturan Doğan A'ya (59) isabet etmişti. Gözaltına alınan Mert T. ile babası Halil İbrahim T. tutuklanmıştı.

