Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir silahlı saldırıda 21 yaşındaki Murat K. yaralandı. Olay, Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Saldırganlar, yol kenarında oturan gruba pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Unkapanı Mahallesi'ne araçla gelen Serkan A. ve beraberindekiler henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarında oturan gruba pompalı tüfekle ateş açtı.

Saçmaların isabet ettiği Murat K. (21) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Murat K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor

Bir devrin sonu! Artık E-devlet üzerinden oluşturulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu sene verim yüksek! Van'da kayısının kilosu 300 TL'ye satılıyor

Bu sene verim yüksek! Kilosu 300 TL'ye satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.