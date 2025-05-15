Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde Mert T. (16), aralarında husumet bulunan amcasının oğlu Okan Doğan T'yi (29) tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan biri de kahvehanede oturan Doğan A'ya (59) isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Okan Doğan T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timlerince olay yerinin arka sokağında yakalanan Mert T, emniyete götürüldü.

Şüphelinin, kuzenini, kız kardeşi ile kaçtığı ve evlendiği gerekçesiyle vurduğu öne sürüldü.