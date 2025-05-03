Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Gözaltı
Samsun'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda, 2 ruhsatsız tabanca ve 36 mermi ile iki kişi gözaltına alındı.
Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Samsun-Sinop kara yolundaki "Narko Alan" uygulama noktasında 2 aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ile 36 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.Ö. ve E.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel