Bafra'da Tomruk Yüklü Kamyonda Yangın Paniği

Samsun-Bafra kara yolunda seyir halindeki tomruk yüklü bir kamyonun dorse lastiği alev aldı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını tomruklara ve çekici kısmına sıçramadan söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, dorsede büyük çapta maddi hasar oluştu.

Samsun kara yolu Bedeş mevkisinde seyir halindeki tomruk yüklü kamyonun dorse lastiğinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alev alan kamyon itfaiye ekipleri tarafından göndürüldü.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesi Bedeş mevkisinde meydana geldi. Anıl Mehmet C. (31) yönetimindeki 57 EF 866 plakalı tomruk yüklü kamyonun dorse lastiği bir anda alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyerek dorsenin diğer kısımlarına sıçrayan alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın, tomrukların tamamına ve çekici kısmına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kamyonun dorsesinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
