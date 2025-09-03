Haberler

Samsun'da Sentetik Ecza Hapı Operasyonu: 14 Bin 331 Hap Ele Geçirildi

Samsun'da Sentetik Ecza Hapı Operasyonu: 14 Bin 331 Hap Ele Geçirildi
Samsun'un Canik ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 14 bin 331 sentetik ecza hapı ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Canik ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen operasyonda 14 bin 331 sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada çatı katındaki kömür çuvalları ve çöp torbalarının arasına gizlenmiş 14 bin 331 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
