Haberler

Selin vurduğu Havza'ya 50 milyon TL'lik acil destek

Selin vurduğu Havza'ya 50 milyon TL'lik acil destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen sel ve su taşkınlarının ardından, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla AFAD tarafından 50 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi. Taşkın nedeniyle birçok mahallede su baskınları yaşandı ve acil müdahale ekipleri bölgeye sevk edildi.

SAMSUN'un Havza ilçesinde meydana gelen sel ve su taşkınlarının ardından, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla AFAD tarafından Samsun Valiliği emrine ilk etapta 50 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi.

Samsun genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle Havza ilçesindeki Hacı Osman Deresi taştı. Taşkın nedeniyle İcadiye, 25 Mayıs, Bahçelievler ve Medrese mahallelerinde su baskınları yaşandı. Olayla ilgili toplam 137 ihbar alındı. Ev ve işyerlerini su bastı. Araçlar sular altında kaldı. Samsun Valiliği'nin koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi ile tüm kamu kurum ve kuruluşları bölgeye sevk edilerek 1063 personel, 85 iş makinesi, 41 kamyon/kamyonet ve 214 araçla taşkın sonucu meydana gelen olumsuzluklara müdahale edildi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla AFAD tarafından Samsun Valiliği emrine 50 milyon TL ödenek gönderildi. Ödeneğin, taşkından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması ve oluşan hasarın giderilmesinde kullanılacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Şi'den Trump'a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir

Gerilim bir anda yükseldi! Trump'ın yüzüne söyledi: Çatışabiliriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takıntılı koca, kızının okulunu bastı: Hem çocuk hem eş katili olacağım

Gözü dönmüş baba kızının okulunda terör estirdi
Arnavutköy'de aile kavgası kanlı bitti: Kuzenini başından vurdu

Arnavutköy'de aile kavgası kanlı bitti: Kuzenini başından vurdu
Orman işçilerinin yakınına yıldırım düştü; o anlar kamerada

Orman işçilerinin yakınına yıldırım düştü; o anlar kamerada
Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alındığı operasyonda bomba detaylar! Hepsine el konuldu

Rasim Ozan'ın gözaltına alındığı operasyonda bomba detaylar
Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu

Ders anlatırken görüntüsü çekildi milyonlar onu konuşuyor
Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil

Çin'de tarihi zirve! İki liderden tüm dengeleri altüst eden mesajlar
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, yeni düzenleme geliyor