Selin vurduğu Havza'ya 50 milyon TL'lik acil destek

SAMSUN'un Havza ilçesinde meydana gelen sel ve su taşkınlarının ardından, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla AFAD tarafından Samsun Valiliği emrine ilk etapta 50 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi.

Samsun genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle Havza ilçesindeki Hacı Osman Deresi taştı. Taşkın nedeniyle İcadiye, 25 Mayıs, Bahçelievler ve Medrese mahallelerinde su baskınları yaşandı. Olayla ilgili toplam 137 ihbar alındı. Ev ve işyerlerini su bastı. Araçlar sular altında kaldı. Samsun Valiliği'nin koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi ile tüm kamu kurum ve kuruluşları bölgeye sevk edilerek 1063 personel, 85 iş makinesi, 41 kamyon/kamyonet ve 214 araçla taşkın sonucu meydana gelen olumsuzluklara müdahale edildi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla AFAD tarafından Samsun Valiliği emrine 50 milyon TL ödenek gönderildi. Ödeneğin, taşkından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması ve oluşan hasarın giderilmesinde kullanılacağı bildirildi.

