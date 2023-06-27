Samsun'da Şehit Yakınları Şehitlikleri Ziyaret Etti

Samsun'da şehit yakınları, Kurban Bayramı öncesi Asri ve Kıranköy mezarlıklarındaki polis ve garnizon şehitliklerini ziyaret etti. Şehitliklerde aileler mezarların temizliklerini yaptı, dualar edip Kuran okudu.

SAMSUN'da şehit yakınları, Kurban Bayramı arifesinde şehitlikleri ziyaret etti.

Samsun'da şehit yakınları, Kurban Bayramı öncesi Asri ve Kıranköy mezarlıklarındaki polis ve garnizon şehitliklerini ziyaret etti. Şehitliklerde aileler mezarların temizliklerini yaptı, dualar edip Kuran okudu. Samsun Asri Mezarlık'taki oğlu Şehit Jandarma Komando Er Ünal Ertürk'ün mezarını ziyaret eden Sebahat Ertürk (72), "Yavrularımızı ziyarete geldik. Boynumuz bükük. Bu da alın yazısı. Vatan sağ olsun diyoruz. Dualarımızı yapıyoruz. 1972'de doğdu, 1992 yılında 20 yaşında şehit oldu. Açmadan soldu" diye konuştu.