'Sazan sarmalı' yöntemiyle 570 bin liralık dolandırıcılığa 7 gözaltı

Güncelleme:
Samsun’un Terme ilçesinde, araç almak isteyen bir kişiyi 'sazan sarmalı' yöntemiyle 570 bin lira dolandıran 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonrası 4 şüpheli tutuklanırken, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

SAMSUN'un Terme ilçesinde araç almak isteyen kişiyi 'sazan sarmalı' yöntemiyle 570 bin lira dolandıran 7 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Terme ilçesinden araç almak isteyen kişinin 'sazan sarmalı' yöntemiyle 570 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü. İncelemelerde, mağdurun parasının farklı kişilere ait banka hesapları üzerinden yönlendirildiği ve son aşamada bir iş yeri üzerinden POS cihazı kullanılarak çekildiği, çekilen paranın ise olayla bağlantılı kişiler arasında paylaştırıldığı belirlendi. Ekipler, tespit ettikleri 9 şüphelinin 7'sini yapılan operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Diğer 2 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu saptandı.

Dün işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cezaevinde SEGBİS ile ifadesi alınan 2 şüphelinin de bu soruşturma kapsamında da tutuklandığı öğrenildi.

Haber - Kamera: Emre ÖNCEL / SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

