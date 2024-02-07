Samsun'da samanlık yangını itfaiye tarafından söndürüldü
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alanyaykın Mahallesi'nde bir vatandaşa ait samanlığın yakınında yakılan ateşin rüzgarın etkisiyle samanlığa sıçraması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını yandaki eve sıçramadan söndürdü.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alanyaykın Mahallesi'nde bir vatandaşa ait samanlığın yakınında yakılan ateşin rüzgarın etkisiyle samanlığa sıçraması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını yandaki eve sıçramadan söndürdü.