Samsun'da Şakalaşma Sırasında Arkadaşını Vuran Genç Adliyeye Sevk Edildi

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, arıza yaptığı için çağırdıkları oto kurtarıcının üzerindeki otomobillerinde arkadaşı Gökhan Güney'i (24) pompalı tüfekle başından vuran Metin S. (23) ile otomobilin arka kısmında oturan 3 arkadaşı, adliyeye sevk edildi.

Akalan Mahallesi'nde, dün saat 03.00 sıralarında, avlanıp içki içmek için giden Gökhan Güney, Metin S., Mertcan T. (23), Bedirhan K. (23) ve Özkan A.'nın (22) içinde bulunduğu otomobil arıza yaptı. Arkadaş grubu, çağırdıkları oto kurtarıcıya otomobillerini yükleyip, yola çıktı. Oto kurtarıcı, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Ankara Bulvarı'na geldiğinde, 5 arkadaşın içinde olduğu otomobildeki önde oturan Metin S., sürücü koltuğundaki arkadaşı Gökhan Güney'i pompalı tüfekle başından vurdu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güney, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Gökhan Güney, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobilde 2 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri, otomobildeki 4 arkadaş ile oto kurtarıcıdaki 3 kişiyi hastanede gözaltına aldı. Metin S. ifadesinde, arkadaşı Gökhan Güney'i şakalaşırken kazara vurduğunu söylediği öğrenildi. Oto kurtarıcıdaki 3 şüpheli ifadesi sonrası serbest bırakılırken, Metin S. ile otomobildeki 3 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.