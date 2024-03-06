Samsun'da Sahte Plaka İmalatı Yapan 5 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da, sahte plaka imalatı yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinde sahte plaka imalatı yapıldığını belirledikleri bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Aramalarda 48 araca ait 70 sahte plaka, kayıtların tutulduğu 2 ajanda, cep telefonu ele geçirildi.

Sahte basılmış plakaların ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.