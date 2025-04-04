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Samsun'da Sahte İçki ve Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilogram İmha Edildi

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Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 kilogram sahte içki ele geçirildi. Şüpheli İ.A. gözaltına alındı ve uyuşturucu madde ile ilgili de yakalamalar yapıldı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 kilogram sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yakakent ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Narko Alan' uygulaması kapsamında şüpheli araçlar üzerinde denetim yapıldı.

Ekipler, denetim esnasında durdukları araçta yaptıkları aramada 10 kilogram el yapımı kaçak içki ele geçirdi.

Şüpheli İ.A. (56) gözaltına alındı.

Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince, belirlenen ikamet ve şahıs üzerinde yapılan aramada 92 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
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