Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: 25 Litre Ele Geçirildi
Kavak ilçesinde yapılan operasyonda 25 litre sahte içki ile birlikte kaçak makaron ve diğer yasaklı malzemeler ele geçirildi. M.G. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Samsun'un Kavak ilçesinde 25 litre civarında sahte içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Soğuksu Mahallesi'nde M.G'ye (31) ait iş yerinde arama yaptı.
Aramada 25 litre civarında sahte içki, 3 bin 740 dolu makaron, 4 amaç dışı bıçak ve 1 elektronik sigara ele geçirildi.
M.G. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Gamze Gebesoy - Güncel