Samsun'da sahte içki operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen operasyonda, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde 40 litre sahte alkol ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında kaçak ve sahte alkollü içkiyle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Tekkeköy ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 40 litre etil alkol ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Veysel Altun