Samsun'da Sağanak Yağışla 6 Araçlı Trafik Kazası: 7 Yaralı
Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi hafif yaralandı. Sağanak yağışın etkili olduğu sırada gerçekleşen kazalar sonrası bölgeye acil yardım ekipleri sevk edildi.
Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı.
Samsun-Ordu kara yolu Kozluk Mahallesi yakınlarında etkili olan sağanak sırasında farklı mevkilerde 6 aracın karıştığı trafik kazaları meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazalarda, araçlarda bulunan N.Y, D.Y, E.Y, Ç.Y, İ.Y, M.B. ve Y.K. hafif yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba ve Terme Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel