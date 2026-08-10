Samsun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle İlkadım ilçesi Baruthane mevkisi başta olmak üzere kentin çeşitli noktalarında su birikintileri meydana geldi.

Su birikintilerinin oluştuğu yollarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Yağışın ara ara sürdüğü kentte bazı bölgelerde de sis etkili oldu.

Kaynak: AA