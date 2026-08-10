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Samsun'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Samsun'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, başta İlkadım ilçesi Baruthane mevkii olmak üzere kentin birçok noktasında su birikintilerine neden oldu. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde sis de etkili oldu.

Samsun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle İlkadım ilçesi Baruthane mevkisi başta olmak üzere kentin çeşitli noktalarında su birikintileri meydana geldi.

Su birikintilerinin oluştuğu yollarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Yağışın ara ara sürdüğü kentte bazı bölgelerde de sis etkili oldu.

Kaynak: AA
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