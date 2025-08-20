Samsun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ile silah ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda bir şüphelinin üzerinde arama yapıldı.

Aramada, 1 ruhsatsız 9,19 milimetre tabanca, tabancaya ait 2 şarjör ve 80 mermi bulundu. Ayrıca 2 kurusıkı tabanca ile bu tabancalara ait 50 mermi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
