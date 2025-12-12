Haberler

Samsun'da otomobilin uygulama yapan polise çarpması kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde uygulama yapan polise çarpan otomobilin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Dur ihtarına uymayan sürücü, polis memuruna çarparak yaralanmasına neden oldu. Sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde, otomobilin uygulama yapan polise çarpması, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motorize Yunus ekipleri, Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 29 Kasım'da asayiş uygulaması yaptı.

Uygulama sırasında polis, Y.E.Ç'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan Y.E.Ç. kaçmaya başladı.

Biraz ileride polis memuru Önder Kale, başka bir aracı durdurduğu sırada hızla gelen Y.E.Ç'nin kullandığı otomobili fark etti.

Otomobil, kendini korumaya çalışarak yol kenarına kaçan Kale'ye çarptı.

Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Kale'nin elinde kırık tespit edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan otomobilin sürücüsü Y.E.Ç. ile araçta bulunan kardeşi E.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde hızla gelen otomobilin polis memuru ile uygulamadaki araçlara çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
Ailesini katletti! Kusursuz planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu

Kusursuz katliam planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu
2 gün önce kaybolan kadının cansız bedeni çalılıkta bulundu

Günlerdir kayıp olan kadından acı haber geldi
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Hadise sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi

Sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi! İşte o anlar

TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi!
Ahmet Çakar serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

Defalarca hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında son karar
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi

Görüşme sonrası Buldan konuştu, Bahçeli "İmzamı atarım" dedi
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
title