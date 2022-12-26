Samsun'da polis, kendisini bıçaklayan evsiz adamı bacağından vurdu Güncel Haberler Samsun'un İlkadım ilçesinde şikayet üzerine sokakta yattığı kaldırımdan uzaklaştırılmak istenen İsa A., olay yerine gelen polis memurlarına da zor anlar yaşattı. İsa A., kendisine müdahale etmek isteyen polis memurunu bıçaklarken, evsiz olduğu belirtilen şahıs bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Samsun'un İlkadım ilçesinde sabah hareketli dakikalar yaşandı. Odunpazarı Caddesi'nde Köseoğlu Cami yanındaki kaldırımda yatan İsa A.'nın (34) davranışlarından rahatsız olan çevredekiler, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi sevk edildi. POLİS MEMURUNU BIÇAKLADI Gelen polis ekibi, evsiz olduğu belirtilen İsa A.'yı uyararak bölgeden uzaklaştırmak istedi. Bu sırada İsa A., kendisini yattığı yerden kaldırmak isteyen polis memuru Erdal T.'ye bıçakla saldırdı. Eline aldığı bıçak darbesiyle yaralanan polis memuru da saldırgan tavırlar sürdüren şüpheliyi sağ bacağından vurdu. HASTANEYE KALDIRILDILAR Çağırılan ambulansla İsa A. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, polis memuru Erdal T. ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Odunpazarı İlkadım Güncel Haberler

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