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Samsun'da Polis Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Uyardı

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Samsun'un Yakakent ilçesinde, polis dolandırıcılık yöntemleri hakkında esnaf ve vatandaşı bilgilendirerek alınması gereken önlemleri aktardı. Etkinlikte bilgilendirici broşürler dağıtılırken, özellikle telefon ve internet dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde polis, dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulundu.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, pazar alanında esnaf ve vatandaşlara gelerek dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verdi, alınması gereken önlemleri aktardı.

Etkinlikte bilgilendirici broşür de dağıtıldı.

Özellikle telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan polis, vatandaşların şüpheli durumlarla 112 Acil Çağrı Merkezi veya ilgili birimlere ihbarda bulunmalarını istedi.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel
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