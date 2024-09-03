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Samsun'da parktan çalınan çöp kovalarını çalan 2 hurdacı yakalandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde parktan çöp kovası çaldıkları öne sürülen 2 hurdacı, polis tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan çöp kovalarının bulunduğu kamyoneti durdurarak 6 çöp kovası ele geçirdi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde parktan çöp kovası çaldıkları öne sürülen 2 hurdacı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Batıpark'ta Büyükşehir Belediyesine ait çöp kovalarının sökülerek çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çöp kovalarının yüklendiği kamyoneti tespit eden ekipler, aracı Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 6 çöp kovası buldu.

Kentte hurdacılık yapan T.Y. ve A.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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