Samsun'da Park ve Yeşil Alan Düzenleme Çalışmaları Başladı

Samsun'da Park ve Yeşil Alan Düzenleme Çalışmaları Başladı
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza'da park ve yeşil alan düzenleme çalışmalarına başladı. Çay Mahallesi'nde 4 bin 500 metrekare, Boyalıca Mahallesi'nde ise 2 bin 500 metrekare alanda zemin düzleme ve peyzaj çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin (SBB) Havza'da park ve yeşil alan düzenleme çalışmaları başladı.

SBB tarafından Çay Mahallesi'nde 4 bin 500 metrekare ve Boyalıca Mahallesi'nde 2 bin 500 metrekare alanda yapılacak park, yeşil alan ve peyzaj düzenlemeleri için zemin düzleme çalışmaları yapılıyor.

Çalışmalar kapsamında Çay Mahallesi'nde Havza Belediyesi tarafından tahsis edilen 4 bin 500 metrekare alanda yapılacak oyun parkı, yeşil alan düzenleme ve peyzajı ile sosyal yaşam alanı için SBB ekipleri tarafından zemin düzleştirmek amacı ile hafriyat çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen ve çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Boyalıca Mahallesi'nde 2 bin 500 metrekare alanda çalışmaların önümüzdeki hafta başlayacağını belirterek, "Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan ve ekibine ilçemize vermiş oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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