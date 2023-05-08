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Samsun'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Samsun'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

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Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Sinop yönüne giden Hasan Altınışık (61) yönetimindeki 55 BA 971 plakalı otomobil kotrolden çıkarak, Yakacık Mahallesi'nde, akaryakıt istasyonu önünde park halindeki 55 AGM 676 plakalı tıra yandan çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Satu Dinç (41) ve Ali Dinç (47) yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Çoban - Güncel

Alaçam Samsun Sinop Güncel Haberler

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