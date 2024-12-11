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Samsun'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Samsun'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde park halinde bulunan bir otomobilin motor bölümünden duman çıkması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti ve araçta hasar meydana geldi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde park halindeki araçta yangın sonucu hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Erel Sokak'ta park halindeki 55 AEC 962 plakalı otomobilin motor bölümünden duman çıktığını görenler, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.

Yangın sonucu araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Aydın Dama - Güncel
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