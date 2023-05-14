Samsun'da oylar sayılmaya başlandı

SAMSUN'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme işlemleri, saat 17.00'de sona erdi.

Kent genelinde 1 milyon 23 bin 959 seçmen için 4 bin 434 sandık kuruldu. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri, saat 17.00'de tamamlandı. Oy sayım işlemlerine geçildi, sandıkların açılması ile zarf ve imzalar sayılmaya başlandı.