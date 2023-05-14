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Samsun'da oylar sayılmaya başlandı

Samsun'da oylar sayılmaya başlandı

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SAMSUN'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme işlemleri, saat 17.00'de sona erdi.

SAMSUN'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme işlemleri, saat 17.00'de sona erdi.

Kent genelinde 1 milyon 23 bin 959 seçmen için 4 bin 434 sandık kuruldu. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri, saat 17.00'de tamamlandı. Oy sayım işlemlerine geçildi, sandıkların açılması ile zarf ve imzalar sayılmaya başlandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersin Demir - Güncel

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