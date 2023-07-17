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Samsun'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hastaneye Kaldırıldı

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Samsun'un Bafra ilçesinde Hüseyin Yavuz'un kullandığı otomobil, İlyas Kurt'a çarptı. Yaralı, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin Yavuz'un kullandığı 55 NM 394 plakalı otomobil, Altınkaya Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta yolun karşına geçmek isteyen İlyas Kurt'a (76) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

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