Samsun'da Otomobil Köprünün Korkuluklarına Çarptı: 3 Yaralı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprünün korkuluklarına çarptı. Kazada sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprünün korkuluklarına çarptı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle araçtan fırlayan sürücü Oğuzhan Alver (25), köprüden yaklaşık 4 metre aşağıdaki kayalıkların üzerine düştü. Kazada sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde Samsun'un Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisinde meydana geldi. Oğuzhan Alver yönetimindeki 55 AFM 483 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gelemen Köprüsü'nün korkuluklarına çarptı. Köprünün korkuluklarına çarpan araç ters istikamete doğru döndü. Sürücüsü Oğuzhan Alver, çarpışmanın şiddetiyle otomobilden fırlayarak köprüden dere kenarına düştü. Kazada yaklaşık 4 metreden dere yatağındaki kayalıkların üzerine düşen sürücü Alver ile otomobilde bulunan Fatihcan Sarı (25) ve Efecan Özkul (26) yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücüyü dere kenarından çıkardı. Alver, Sarı ve Özkul sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Oğuzhan Alver'in durumunun ağır olduğu belirtildi.
?Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.