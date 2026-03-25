Samsun'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
Vezirköprü ilçesinde düğünden dönerken şarampole devrilen otomobilde 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Recep K. (43) idaresindeki 34 HK 0055 plakalı otomobil, düğünden döndükleri sırada Türkmen Mahallesi Şahinkaya Kanyonu yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Emine K. (71), Durmuş K. (66), Nagihan K. (27), Mustafa K. (35), Hamza Ali K. (4) ve Efnan D. (1) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İrfan Ağca