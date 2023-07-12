Samsun'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.