Samsun'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.C. idaresindeki 55 BR 825 plakalı otomobil, Kızlan Garajı mevkisinde karşı yönden gelen Y.A'nın kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan E.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Çoban - Güncel